Банк БРИКС делает ставку на расширенное использование местных валют — глава НБР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) делает ставку на увеличение использования местных валют для обеспечения устойчивого развития мировой экономики. Об этом заявила на открытии пленарной сессии Совета управляющих НБР его президент Дилма Руссефф.

«Доллар США часто играет дестабилизирующую роль на финансовых рынках развивающихся стран, — отметила она. — Поэтому одним из главных направлений работы НБР является расширение использования местных валют. Мы приняли решение, согласно которому до 30% общего объема финансирования банка будет происходить в местных валютах».

Руссефф сообщила, что НБР изучает сейчас возможность создания цифровых платформ для взаимных расчетов между различными странами. «Увеличение объемов использования местных валют будет способствовать укреплению развивающихся стран и общей стабилизации мирового финансового рынка», — подчеркнула она.