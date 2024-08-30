Боррель не может отвечать за все страны ЕС в отношении ударов Киева по РФ — МИД Италии
13:05 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не может говорить за все страны ЕС, затрагивая вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносить удары по России западным оружием. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
«Боррель говорит от своего имени, а не от имени стран — членов [ЕС], у каждой из которых свое законодательство и которые не высказали вчера по факту свое мнение», — сказал Таяни в интервью газете Corriere della Sera.
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