В Сумах на севере Украины поврежден объект промышленной инфраструктуры

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объект промышленной инфраструктуры получил повреждения и горит в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сумской обладминистрации в своем телеграм-канале.

Отмечается, что имели место взрывы на «промышленной инфраструктуре областного центра», в результате чего «произошло возгорание помещений одного из предприятий».

Власти заявляют, что в городском воздухе вследствие пожара «выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота», однако при этом настоятельно рекомендуют жителям «до полной ликвидации возгорания закрыть окна и меньше находиться на открытом воздухе, максимально ограничить пребывание детей на улице и тщательно обрабатывать вещи, продукты, которые находились во время задымления на открытой местности».

На каком предприятии возник пожар, не уточняется. В ночь на пятницу воздушная тревога в Сумской области длилась почти шесть часов, утром и днем сообщалось о взрывах в городе.