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Минобороны Японии запросило на следующий год рекордный бюджет в $58,9 млрд

14:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии запросило на следующий финансовый год (начнется в апреле 2025 года) рекордную сумму в 8,54 трлн иен (около $58,9 млрд по текущему курсу), что на 7,4% больше уровня текущего года. Соответствующий документ опубликовало ведомство.

Как следует из пояснений, ведомство планирует сделать упор на семь основных направлений, в том числе активное внедрение беспилотников, повышение ударного потенциала за счет ракет большой дальности, укрепление ПВО, а также повышение возможностей в сфере космоса и кибербезопасности.

Так, 3 млрд иен (около $20 млн) планируется потратить на небольшие ударные беспилотники. В пояснении дроны называются средствами, которые могут «изменить правила игры» в современных условиях.

На создание «созвездия спутников», которые должны обеспечить ударный потенциал, планируется потратить 323,3 млрд иен (около $2,23 млрд).

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