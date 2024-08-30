Минобороны Японии запросило на следующий год рекордный бюджет в $58,9 млрд
14:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Японии запросило на следующий финансовый год (начнется в апреле 2025 года) рекордную сумму в 8,54 трлн иен (около $58,9 млрд по текущему курсу), что на 7,4% больше уровня текущего года. Соответствующий документ опубликовало ведомство.
Как следует из пояснений, ведомство планирует сделать упор на семь основных направлений, в том числе активное внедрение беспилотников, повышение ударного потенциала за счет ракет большой дальности, укрепление ПВО, а также повышение возможностей в сфере космоса и кибербезопасности.
Так, 3 млрд иен (около $20 млн) планируется потратить на небольшие ударные беспилотники. В пояснении дроны называются средствами, которые могут «изменить правила игры» в современных условиях.
На создание «созвездия спутников», которые должны обеспечить ударный потенциал, планируется потратить 323,3 млрд иен (около $2,23 млрд).
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