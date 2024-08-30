Внешняя поддержка Украины в августе составила $8,4 млрд — Минфин
14:12 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Внешняя бюджетная поддержка Украины в августе составила 8,4 млрд долларов, из них 65% — на безвозвратной основе. Об этом сообщило министерство финансов.
«В августе 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 8,4 млрд долларов США внешнего финансирования. Из них 5,5 млрд долларов США — гранты, 2,9 млрд долларов США — льготное финансирование. Таким образом, более 65% привлеченных средств поступило на безвозвратной основе», — говорится в сообщении.
Минфин уточнил, что из Евросоюза поступило 4,5 млрд долларов (льготное финансирование, грант), из США — 3,9 млрд долларов (грант). Средства от ЕС — первый регулярный транш (тот, который предоставляется при выполнении условий) в рамках инструмента Ukraine Facility. Финансирование состоит из кредита — 2,9 млрд долларов и гранта — 1,6 млрд долларов.
Грант от США Украина получила через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine. Денежные средства имеют целевое назначение и направляются на зарплату учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, первоочередные социальные расходы.
В целом в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 24,5 млрд долларов, из которых 6,6 млрд — гранты. Помощь с февраля 2022 года составила 98 млрд долларов. Международная поддержка направлена на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в то время как все внутренние ресурсы Минфина направляются на сектор безопасности и обороны.
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