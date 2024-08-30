Взрыв прогремел на заводе Diehl Defence по производству взрывчатки в ФРГ — Bild

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.