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Взрыв прогремел на заводе Diehl Defence по производству взрывчатки в ФРГ — Bild

15:12 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.

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