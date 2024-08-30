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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ по итогам 2024 г. ожидается на уровне 1,1% ВВП — Силуанов

15:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2024 года ожидается на уровне 1,1% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Если говорить о балансе бюджета, то он тоже ниже прогнозных показателей. По году мы ожидаем [дефицит бюджета] чуть больше 1%, а точнее — 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель составляет 0,7% ВВП», — сказал министр.

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