СберСити посетила международная делегация в рамках муниципального форума БРИКС

15:35

Фото пресс-службы АО СЗ «Рублево-Архангельское»



Более 50 мэров городов, руководителей и представителей органов власти, а также крупного бизнеса из Аргентины, Бразилии, Мексики, Венесуэлы, Гаити, Гвинеи, Кении, Непала, Южно-Африканской Республики посетили СберСити в Рублево-Архангельском и ознакомились с технологиями проектирования и строительства умных городов. Визит делегации состоялся в рамках международного муниципального форума стран БРИКС.

Участники делегации ознакомились с перспективными системами тепло- и холодоснабжения для городов, применением зеленых технологий в строительстве, энергоменеджментом и энергомоделированием, а также узнали об особенностях IT-инфраструктуры «умного дома».

Гостей форума заинтересовало энергомоделирование при проектировании объектов. Этот инструмент позволяет получить реальные тепловые, электрические, холодильные нагрузки и определить их влияние на окружающую среду, а также уменьшить затраты на строительство источников энергии. Участникам визита были интересны и новые возможности мониторинга, контроля строительства и проектирования – например, через внедрение BIM-технологий. В СберСити сначала создается цифровая модель всех инженерных систем, каждого здания, элементов благоустройства и озеленения территории, вплоть до точного расположения деревьев. Только потом начинается строительство физических объектов. Это позволяет избежать различных коллизий, которые могут возникнуть во время строительства.

«Форум стран БРИКС – важная платформа для обмена прикладным опытом и укрепления сотрудничества органов власти и бизнеса для повышения качества жизни. Проект умного города СберСити вызвал большой интерес у мэров различных городов. Многих интересовали наши технологические решения по «умному дому» и энергетике, а также внедрению зеленых технологий, что особенно актуально в международной повестке по сохранению окружающей среды. Представители ряда стран выразили желание построить у себя аналогичный город. Вот почему наш опыт был им интересен», – рассказал Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» – застройщика СберСити.

В дни проведения форума стран БРИКС АО СЗ «Рублево-Архангельское» провело сессию по теме «Умные города – горизонты будущего. Что нужно изменить, чтобы жить лучше». Модератором выступил Андрей Лихачев». В ходе дискуссии спикеры обсудили сложности, драйверы и перспективы развития умных городов в России и за рубежом, критерии их оценки; внедрение технологических решений и актуализацию законодательной базы; коллаборации бизнеса, государства и социальных институтов в создании городской среды с новым качеством жизни для будущих поколений, а также концепцию человекоцентричности при строительстве жилых и деловых пространств. Сессию посетили более 200 человек.

Во время сессии было проведено голосование, в ходе которого слушатели ответили на вопрос: «Какой из перечисленных элементов делает город умным?». По 20% набрали ответы: «Город с нулевым энергобалансом и возобновляемыми источниками энергии», «Умные устройства и искусственный интеллект в ЖКХ (управление домами)», «Интеллектуальные системы общественной безопасности» и «Цифровизация государственных и социальных услуг». Ответ «Наличие цифрового двойника города как архитектурной, так и инженерной инфраструктуры» выбрали 12% аудитории, «Беспилотный и экологичный транспорт, инфраструктура для электромобилей» – 4%. Остальные 4% остановились на варианте «другое».

На форуме стран БРИКС АО СЗ «Рублево-Архангельское» на стенде СберСити представило инновационные технологические решения при строительстве умных городов, ряд из которых впервые используется в России и мире. Стенд СберСити посетили более тысячи зарубежных представителей из 126 стран. Гости форума ознакомились с внедряемыми в умном городе инновационными решениями.

Международный муниципальный форум стран БРИКС прошел 27-28 августа в Москве.

СберСити в Рублево-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зеленого проектирования. СберСити включает новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зеленых технологий, системы умный дом, а в дальнейшем – внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. Активная фаза строительства началась в 2021 году. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв. м, 815 тыс. кв. м – многофункциональное офисное пространство. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники. В СберСити будут проживать более 65 тыс. жителей, а работать – свыше 70 тыс. человек.