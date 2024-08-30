СберСити посетила международная делегация в рамках муниципального форума БРИКС
15:35 30.08.2024
|
Фото пресс-службы АО СЗ «Рублево-Архангельское»
Участники делегации ознакомились с перспективными системами тепло- и холодоснабжения для городов, применением зеленых технологий в строительстве, энергоменеджментом и энергомоделированием, а также узнали об особенностях IT-инфраструктуры «умного дома».
Гостей форума заинтересовало энергомоделирование при проектировании объектов. Этот инструмент позволяет получить реальные тепловые, электрические, холодильные нагрузки и определить их влияние на окружающую среду, а также уменьшить затраты на строительство источников энергии. Участникам визита были интересны и новые возможности мониторинга, контроля строительства и проектирования – например, через внедрение BIM-технологий. В СберСити сначала создается цифровая модель всех инженерных систем, каждого здания, элементов благоустройства и озеленения территории, вплоть до точного расположения деревьев. Только потом начинается строительство физических объектов. Это позволяет избежать различных коллизий, которые могут возникнуть во время строительства.
«Форум стран БРИКС – важная платформа для обмена прикладным опытом и укрепления сотрудничества органов власти и бизнеса для повышения качества жизни. Проект умного города СберСити вызвал большой интерес у мэров различных городов. Многих интересовали наши технологические решения по «умному дому» и энергетике, а также внедрению зеленых технологий, что особенно актуально в международной повестке по сохранению окружающей среды. Представители ряда стран выразили желание построить у себя аналогичный город. Вот почему наш опыт был им интересен», – рассказал Андрей Лихачев, генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» – застройщика СберСити.
В дни проведения форума стран БРИКС АО СЗ «Рублево-Архангельское» провело сессию по теме «Умные города – горизонты будущего. Что нужно изменить, чтобы жить лучше». Модератором выступил Андрей Лихачев». В ходе дискуссии спикеры обсудили сложности, драйверы и перспективы развития умных городов в России и за рубежом, критерии их оценки; внедрение технологических решений и актуализацию законодательной базы; коллаборации бизнеса, государства и социальных институтов в создании городской среды с новым качеством жизни для будущих поколений, а также концепцию человекоцентричности при строительстве жилых и деловых пространств. Сессию посетили более 200 человек.
Во время сессии было проведено голосование, в ходе которого слушатели ответили на вопрос: «Какой из перечисленных элементов делает город умным?». По 20% набрали ответы: «Город с нулевым энергобалансом и возобновляемыми источниками энергии», «Умные устройства и искусственный интеллект в ЖКХ (управление домами)», «Интеллектуальные системы общественной безопасности» и «Цифровизация государственных и социальных услуг». Ответ «Наличие цифрового двойника города как архитектурной, так и инженерной инфраструктуры» выбрали 12% аудитории, «Беспилотный и экологичный транспорт, инфраструктура для электромобилей» – 4%. Остальные 4% остановились на варианте «другое».
На форуме стран БРИКС АО СЗ «Рублево-Архангельское» на стенде СберСити представило инновационные технологические решения при строительстве умных городов, ряд из которых впервые используется в России и мире. Стенд СберСити посетили более тысячи зарубежных представителей из 126 стран. Гости форума ознакомились с внедряемыми в умном городе инновационными решениями.
Международный муниципальный форум стран БРИКС прошел 27-28 августа в Москве.
СберСити в Рублево-Архангельском – это новый жилой и деловой район на западе Москвы, инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зеленого проектирования. СберСити включает новации в тепло- и энергоснабжении, вакуумное мусороудаление, тестирование зеленых технологий, системы умный дом, а в дальнейшем – внедрение искусственного интеллекта в ЖКХ и управление домом. Активная фаза строительства началась в 2021 году. Общая площадь проекта составляет 461 га, жилых строений – свыше 2,5 млн кв. м, 815 тыс. кв. м – многофункциональное офисное пространство. Будет построено 8 школ, 16 детских садов и 2 поликлиники. В СберСити будут проживать более 65 тыс. жителей, а работать – свыше 70 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 16:12 30.08.2024
- Рост ВВП РФ по итогам 2024 г. ожидается на уровне 3,9% — Силуанов
- 16:00 30.08.2024
- ВСУ за сутки потеряли более 380 военных на курском направлении, всего — свыше 7,8 тысячи
- 15:32 30.08.2024
- Дефицит бюджета РФ по итогам 2024 г. ожидается на уровне 1,1% ВВП — Силуанов
- 15:12 30.08.2024
- Взрыв прогремел на заводе Diehl Defence по производству взрывчатки в ФРГ — Bild
- 15:00 30.08.2024
- Глава МИД Турции заявил об опасности ядерной войны из-за Украины
- 14:32 30.08.2024
- В Эстонии перестанут переводить законы на русский язык
- 14:12 30.08.2024
- Внешняя поддержка Украины в августе составила $8,4 млрд — Минфин
- 14:00 30.08.2024
- Минобороны Японии запросило на следующий год рекордный бюджет в $58,9 млрд
- 13:38 30.08.2024
- Сбер признали самым инновационным банком России
- 13:32 30.08.2024
- В Сумах на севере Украины поврежден объект промышленной инфраструктуры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать