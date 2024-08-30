Рособрнадзор не поддержал идею разрешить не сдавать ЕГЭ не поступающим в вузы

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рособрнадзор не поддерживает идею предоставить возможность проходить экзамены в другой форме для 11-классников, не планирующих поступать в вузы. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Возможность проходить экзамены в другой форме тем детям, которые не планируют поступать в вузы. Большинство в работе нашей группы склонилось [к тому], чтобы не делить детей 11 классов на разные когорты, делая для них разные модели ГИА. Дети, которые изначально будут понимать в начале года, что им не надо сдавать ЕГЭ, будут демотивированы», — сказал он на Всероссийском общественном обсуждении вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.