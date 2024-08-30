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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 16 910 военнослужащих — МО РФ

17:32 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли в зоне проведения спецоперации до 16 910 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны России.

Так, по данным ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3 580 военнослужащих, «Запад» — свыше 3 450, «Юг» — свыше 4 840, «Центр» — до 3 720, «Восток» — до 860, «Днепр» — до 460.

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