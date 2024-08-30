Российские войска освободили Синьковку в Харьковской области и Константиновку в ДНР

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки освободили населенные пункты Синьковка в Харьковской области и Константиновка в Донецкой Народной Республике. Также за неделю была освобождена Стельмаховка в ЛНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате слаженных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Стельмаховка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области <…> Решительными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.