«Школа 21» Сбера открылась в Челябинске
17:17 30.08.2024
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Фото пресс-службы Сбера
Во время мероприятия гости с помощью искусственного интеллекта совершили «путешествие во времени» и увидели, как технологии – сначала промышленные, а потом цифровые – меняли и продолжают менять город и регион. Кульминацией «путешествия» стало знакомство с Челябинском будущего, который будут строить и участники «Школы 21».
«Сегодня мы открываем «Школу 21» в Челябинске. Я поздравляю всех с этим событием и хочу поблагодарить всю команду Сбера и команду губернатора Алексея Текслера за совместную работу, – сказал Герман Греф. – Ребята, которые приходят в «Школу 21», – люди, которые поверили в себя и резко изменили свои жизненные треки. Моя бабушка когда-то сказала мне, что всегда нужно стремиться дотянуться до звезды. Это правило, которому я много лет следую: надо ставить себе самые высокие, звездные задачи. И как показывает практика, чем более высокой и нерешаемой кажется задача, тем более вдохновляющий будет результат, который окажется выше первоначальных планов и ожиданий. Поэтому мы для себя каждый год ставим цели, которые бы вдохновляли всю команду. Ведь если поставить себе звездную цель, то будешь к ней стремиться. И это даст счастье, состояние потока, который будет двигать нами, чтобы развиваться и достигать новых целей. Участники «Школы 21» очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее – будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют. И я желаю всем удачи».
Образовательный проект в регионе Сбер реализует по поручению президента Российской Федерации в партнерстве с Правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом.
«Мы объединили усилия Сбера, Южно-Уральского госуниверситета, министерства образования и науки Челябинской области, правительства региона для того, чтобы создать один из лучших кампусов «Школы 21» в нашей стране. У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль, – отметил Алексей Текслер. – Мы – крупный агропромышленный регион. Те, кто работали здесь на Южном Урале многие годы, заложили фундамент. Мы добавляем новые современные компетенции и движемся вперед. Это движение вперед невозможно без современных, инновационных, цифровых, умных решений. «Школа 21» позволит нам воспитать ребят, которые с этим однозначно справятся. Я благодарю Германа Оскаровича Грефа, который поверил в Челябинск, поверил, что мы сможем решить эту задачу. Мы ее решили. Будем дальше набирать компетенции, нам очень важно, чтобы у нас здесь работали и получали образование новые, современные айтишники, это наше будущее. Очень важно, чтобы ребята, которые здесь растут, видели будущее и возможности в Челябинской области. «Школа 21» – это проект про будущее».
В первый отборочный «бассейн», который стартовал 26 августа, уже погрузились 185 человек. Средний возраст участников – 24 года. Самому старшему – 55 лет. 38% участников – девушки. Каждый второй никогда не пробовал программировать до поступления в «Школу 21». Среди тех, кто подал заявку на обучение, есть учителя биологии и химии, строители, экономисты, пекари и представители других профессий. Большинство участников – из Челябинска и Челябинской области. Попробовать свои силы также приехали ребята из Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России.
Кампус «Школы 21» в Челябинске открылся на базе Южно-Уральского государственного университета, самого крупного учебного заведения области, на проспекте Ленина, 76а. Общая площадь кампуса – 3 500 кв. м. «Школа 21» в Челябинске рассчитана на 210 рабочих станций.
«Создаваемый в Челябинске кампус «Школы 21» действительно формирует все условия и уникальную среду, которая позволяет воспитывать будущих лидеров ИТ-отрасли. Для нашего региона это вдвойне важно, так как все промышленные гиганты вышли в «цифру», продолжают развитие по этой траектории и ждут подготовленные кадры. Каждый, кто пройдет «бассейн» «Школы 21», получит яркий и полезный жизненный опыт и, уверен, сможет выбрать работу своей мечты», – сказал Александр Вагнер.
Дизайн кампуса создан с учетом региональных особенностей. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь значимых природных и исторических объектов. Это национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», а также археологический памятник древней культуры «Аркаим». Дизайн переговорных комнат вдохновлен уральскими самоцветами: малахитом, яшмой, лазуритом и родонитом.
Для поступления на основное обучение участникам необходимо подать заявку на сайте школы, пройти две онлайн-игры на память и логическое мышление, а затем – «бассейн». По результатам «бассейна» участники поступают на основное обучение и уже в комфортном для себя темпе за 1,5-3 года получают востребованную цифровую профессию.
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