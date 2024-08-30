Министры обороны ЕС не договорились об отмене ограничений на удары по России — Боррель
19:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны 27 стран Евросоюза не договорились о совместной отмене ограничений на использование поставляемого оружия для ударов по территории России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе.
«Страны-члены решили, что это двухсторонний вопрос, что решение должно приниматься теми странами, которые поставляют оружие. Стратегическая дискуссия состоялась на уровне ЕС, но министры приняли решение, что вопрос остается в компетенции национальных властей», — сказал он.
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