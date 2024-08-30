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НОВОСТИ

Потерявшие дома из-за атак ВСУ в Курской области смогут построить новые по сертификатам

20:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Курской области, которые потеряли дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья. Ранее компенсация могла быть направлена только на приобретение новых домов, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«На недавнем совещании, которое провел президент России Владимир Владимирович Путин, я, учитывая мнения курян, вынужденно покинувших жилье в приграничных районах, предложил расширить возможность использования жилищных сертификатов для строительства или восстановления жилья на собственных участках. <…> Если раньше жители, потерявшие свои дома из-за действий ВСУ, могли получить сертификат только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать средства для строительства нового дома на своем участке», — написал он.

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