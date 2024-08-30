США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

«При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию», — написал он на своей странице в социальной сети X.

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.