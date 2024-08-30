0
0
1
НОВОСТИ

США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск

20:40 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.

«При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию», — написал он на своей странице в социальной сети X.

29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 30.08.2024
Потерявшие дома из-за атак ВСУ в Курской области смогут построить новые по сертификатам
0
127
19:20 30.08.2024
Министры обороны ЕС не договорились об отмене ограничений на удары по России — Боррель
0
164
18:40 30.08.2024
Начались бои за Купянск, ВС РФ вышли на прямую линию — Марочко
0
242
18:20 30.08.2024
Сбер окажет расширенное сопровождение проекта высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург
0
232
18:00 30.08.2024
Российские войска освободили Синьковку в Харьковской области и Константиновку в ДНР
0
329
17:32 30.08.2024
ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 16 910 военнослужащих — МО РФ
0
308
17:17 30.08.2024
«Школа 21» Сбера открылась в Челябинске
0
377
17:12 30.08.2024
Рособрнадзор не поддержал идею разрешить не сдавать ЕГЭ не поступающим в вузы
0
300
17:00 30.08.2024
Бюджет РФ в 2025 г. получит от изменения налоговой системы 2,7 трлн руб. — Силуанов
0
317
16:37 30.08.2024
Депутат Госдумы Валуев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту
0
292

Возврат к списку