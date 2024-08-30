США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
20:40 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск считает, что Соединенные Штаты в скором времени может ожидать банкротство.
«При нынешних показателях государственных расходов Америка стремительно движется к банкротству. Перерасход средств правительством провоцирует инфляцию», — написал он на своей странице в социальной сети X.
29 июля Минфин США заявил, что государственный долг впервые в их истории превысил отметку $35 трлн. По прогнозам бюджетного управления Конгресса, в 2034 году он составит более $50 трлн, или свыше 122% ВВП. Согласно оценкам управления, средний годовой рост американского ВВП в 2029–2034 годах будет составлять 1,8%.
НОВОСТИ
- 20:00 30.08.2024
- Потерявшие дома из-за атак ВСУ в Курской области смогут построить новые по сертификатам
- 19:20 30.08.2024
- Министры обороны ЕС не договорились об отмене ограничений на удары по России — Боррель
- 18:40 30.08.2024
- Начались бои за Купянск, ВС РФ вышли на прямую линию — Марочко
- 18:20 30.08.2024
- Сбер окажет расширенное сопровождение проекта высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург
- 18:00 30.08.2024
- Российские войска освободили Синьковку в Харьковской области и Константиновку в ДНР
- 17:32 30.08.2024
- ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 16 910 военнослужащих — МО РФ
- 17:17 30.08.2024
- «Школа 21» Сбера открылась в Челябинске
- 17:12 30.08.2024
- Рособрнадзор не поддержал идею разрешить не сдавать ЕГЭ не поступающим в вузы
- 17:00 30.08.2024
- Бюджет РФ в 2025 г. получит от изменения налоговой системы 2,7 трлн руб. — Силуанов
- 16:37 30.08.2024
- Депутат Госдумы Валуев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать