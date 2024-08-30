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НОВОСТИ

Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ после крушения F-16

21:20 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука после крушения истребителя F-16, переданного Киеву. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Уволить Олещука Николая Николаевича с должности командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины», — говорится в документе.

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