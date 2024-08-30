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Названа предварительная причина аварии SSJ-100 в Подмосковье в июле

22:00 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неполадки или неправильная установка датчиков угла атаки привела к крушению SSJ-100 в Подмосковье 12 июля, свидетельствуют данные промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета.

В отчете говорится, что экипаж в процессе полета заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. «Второй пилот информировал: „Смотри, у нас угол атаки большой“. КВС (командир воздушного судна) отреагировал: „Датчик угла атаки что ли не работает?“, — говорится в отчете.

Также в полете произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Его экипаж не обсуждал. Пилоты пытались справиться с возникшей ситуацией, но им это не удалось.

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