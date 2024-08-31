Украина использует автодороги вместо авиабаз для приема F-16
22:40 30.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные приспособили участки автодорог для приема самолетов F-16 вместо авиабаз, чтобы снизить вероятность нанесения удара по ним. об этом сообщил телеканал LCI, опубликовавший видеозапись с одной из таких дорог.
Бывший военный летчик Ксавье Тительман рассказал в эфире телеканала, что на некоторых участках автодорог, по которым могут передвигаться автомобили, демонтировали центральные разделители и отремонтировали асфальт. По его словам, это необходимо для того, чтобы, помимо прочего, снизить риск поражения самолетов со стороны российских средств ПВО. В эфире телеканала также было отмечено, что российские военные осведомлены о местоположении украинских авиабаз и регулярно наносят по ним удары.
Приглашенный в эфир в качестве эксперта французский генерал Мишель Яковлефф в свою очередь заявил, что ранее НАТО прибегала к подобным методам в других странах. Вместе с тем он признал, что взлеты с дорог сопряжены с большими рисками, нежели взлеты с подготовленных для работы с такими самолетами.
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