Специалисты из США не будут обслуживать F-16 и другую технику на Украине - WSJ

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена отклонила предложение военных направить американских подрядчиков на Украину для обслуживания западной военной техники. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, разведывательное сообщество посчитало слишком рискованным на данный момент направлять американских подрядчиков для обслуживания техники, включая истребители F-16. Вашингтон надеется, что европейские страны «возьмут на себя большую часть» ответственности за обслуживание F-16.