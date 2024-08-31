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НОВОСТИ

Рождаемость в Японии поставила антирекорд за все время ведения подобной статистики

09:30 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рождаемость в Японии в первом полугодии упала до рекордно низкого уровня. Как следует из данных министерства здравоохранения, труда и благосостояния, с января по июнь в стране родились чуть более 350 тыс. детей.

Зафиксированный показатель на 21 тыс. детей (5,7%) меньше уровня, отмеченного за аналогичный период прошлого года.

Третий год подряд рождаемость за полугодие остается на уровне ниже 400 тыс. детей. В январе — июне текущего года этот показатель стал самым низким с момента начала ведения статистики в 1969 году.

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