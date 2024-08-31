На камчатке пропал вертолет. На борту предположительно было 22 человека
10:25 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
22 человека, по предварительным данным, могли находиться на борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Об этом сообщили в Росавиации.
«В Камчатском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т авиакомпании „Витязь-Аэро“. <…> Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в сообщении.
Связь с вертолетом Ми-8 утеряна в районе вулкана Вачкажец, следователи в связи с этим проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
«По предварительным данным, 31 августа утеряна связь с вертолетом Ми-8 в районе вулкана Вачкажец, который направлялся в п. Николаевка Елизовского района Камчатского края. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
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