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НОВОСТИ

В отношениях Армении и Турции есть положительная динамика – Пашинян

14:30 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения видит очень медленный позитивный прогресс в отношениях с Турцией. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В отношениях Армения — Турция наблюдается очень медленная, но положительная динамика», — сказал он.

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