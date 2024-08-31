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«Неподчинившаяся Франция» направила депутатам проект резолюции об импичменте Макрону

14:15 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Левая партия «Неподчинившаяся Франция» начала процедуру отрешения президента республики Эмманюэля Макрона от власти. Об этом на своей странице в соцсети X сообщила глава парламентской фракции этой партии Матильда Пано.

«Проект резолюции об объявлении импичмента президенту республики в соответствии со статьей 68 конституции был направлен депутатам на подписание», — заявила она.

68-я статья конституции предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Франции в случае невыполнения им своих обязанностей.

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