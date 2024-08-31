Вучич: Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году
16:25 31.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что не является оптимистом в вопросе сроков расширения Евросоюза, отметив, что не ожидает вступления своей страны в объединение ранее 2030 года. Такое мнение сербский лидер выразил в ходе своего выступления на ежегодной конференции по безопасности в Праге Globsec.
«Я оптимист? Нет, не оптимист. Все всегда видят какие-то шансы, я в это не верю, — отметил Вучич. — Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году. Потому что есть много проблем. Прежде всего, есть интересы ЕС, которые время от времени отличаются от наших интересов. Я считаю, что если некоторые из нас и станут членами ЕС, то это произойдет не раньше 2030 года, но это всего лишь моя оценка».
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