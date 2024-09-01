Более полутора сотен украинских дронов было уничтожено за проведшую ночь – МО РФ
09:00 01.09.2024 Источник: Интерфакс
В министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 российскими регионами.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 дронов, над Брянской областью 34, над территорией Воронежской области - 28, Белгородской области - 14.
Также военные сообщили, что за ночь над Москвой было сбито два беспилотника, над Московской областью - семь.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи восемь украинских дронов было сбито над территорией Рязанской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над Липецкой, три - над территорией Тульской области, по два беспилотника над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному - Орловской, Тверской и Ивановской областей.
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