Более полутора сотен украинских дронов было уничтожено за проведшую ночь – МО РФ

09:00 Источник: Интерфакс

В министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 158 украинских беспилотников над 15 российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 дронов, над Брянской областью 34, над территорией Воронежской области - 28, Белгородской области - 14.

Также военные сообщили, что за ночь над Москвой было сбито два беспилотника, над Московской областью - семь.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи восемь украинских дронов было сбито над территорией Рязанской области, пять - над территорией Калужской области, четыре - над Липецкой, три - над территорией Тульской области, по два беспилотника над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному - Орловской, Тверской и Ивановской областей.