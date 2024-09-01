Три БПЛА предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три дрона пытались атаковать Каширскую ГРЭС, жертв и разрушений нет, пожара не последовало, сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы", - написал Шувалов в своем телеграм-канале.