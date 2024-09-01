На столичном НПЗ в Капотне возник пожар, которому присвоен максимальный номер сложности

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожару на нефтеперерабатывающем заводе Капотня в Москве присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Пятый, максимальный, номер сложности присвоен пожару на НПЗ Капотня. В настоящее время происходит факельное горение», — сказал собеседник агентства. По его словам, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.