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НОВОСТИ

На столичном НПЗ в Капотне возник пожар, которому присвоен максимальный номер сложности

09:20 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожару на нефтеперерабатывающем заводе Капотня в Москве присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Пятый, максимальный, номер сложности присвоен пожару на НПЗ Капотня. В настоящее время происходит факельное горение», — сказал собеседник агентства. По его словам, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.

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