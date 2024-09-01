На столичном НПЗ в Капотне возник пожар, которому присвоен максимальный номер сложности
09:20 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожару на нефтеперерабатывающем заводе Капотня в Москве присвоен максимальный номер сложности, происходит факельное горение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Пятый, максимальный, номер сложности присвоен пожару на НПЗ Капотня. В настоящее время происходит факельное горение», — сказал собеседник агентства. По его словам, на место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.
НОВОСТИ
- 10:48 01.09.2024
- На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
- 10:13 01.09.2024
- Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
- 10:08 01.09.2024
- На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
- 09:45 01.09.2024
- Московские аэропорты вошли в штатный режим работы после ограничений для обеспечения безопасности
- 09:10 01.09.2024
- Три БПЛА предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС
- 09:00 01.09.2024
- Более полутора сотен украинских дронов было уничтожено за проведшую ночь – МО РФ
- 20:55 31.08.2024
- Новых больших поставок из США ракет ATACMS ждать не стоит - CNN
- 16:25 31.08.2024
- Вучич: Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году
- 15:22 31.08.2024
- Минюст Эстонии предлагает сдать в аренду места в тюрьме Тарту другой стране «за очень разумные деньги»
- 14:30 31.08.2024
- В отношениях Армении и Турции есть положительная динамика – Пашинян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать