0
0
153
НОВОСТИ

Московские аэропорты вошли в штатный режим работы после ограничений для обеспечения безопасности

09:45 01.09.2024 Источник: Интерфакс

Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ранее в воскресенье ограничений, сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". "С 09:05 мск все аэропорты московского региона работают штатно", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 43 воздушных судна, следовавших в закрытые аэропорты. На вылет было задержано суммарно 74 рейса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:48 01.09.2024
На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
0
71
10:13 01.09.2024
Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
0
146
10:08 01.09.2024
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
0
140
09:20 01.09.2024
На столичном НПЗ в Капотне возник пожар, которому присвоен максимальный номер сложности
0
190
09:10 01.09.2024
Три БПЛА предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС
0
188
09:00 01.09.2024
Более полутора сотен украинских дронов было уничтожено за проведшую ночь – МО РФ
0
199
20:55 31.08.2024
Новых больших поставок из США ракет ATACMS ждать не стоит - CNN
0
1037
16:25 31.08.2024
Вучич: Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году
0
1159
15:22 31.08.2024
Минюст Эстонии предлагает сдать в аренду места в тюрьме Тарту другой стране «за очень разумные деньги»
0
1163
14:30 31.08.2024
В отношениях Армении и Турции есть положительная динамика – Пашинян
0
1073

Возврат к списку