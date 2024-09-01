Московские аэропорты вошли в штатный режим работы после ограничений для обеспечения безопасности

09:45 Источник: Интерфакс

Аэропорты Москвы работают штатно после вводившихся ранее в воскресенье ограничений, сообщила Росавиация.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов во "Внуково", "Домодедово" и "Жуковском". "С 09:05 мск все аэропорты московского региона работают штатно", - говорится в сообщении.

В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 43 воздушных судна, следовавших в закрытые аэропорты. На вылет было задержано суммарно 74 рейса.