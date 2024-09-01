На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
10:08 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семь поисковых групп, в числе которых егеря и волонтеры, задействованы в поиске вертолета Ми-8, который пропал с радаров на Камчатке 31 августа. Об этом журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев.
«Работают семь поисковых групп. Это спасатели спасцентра, спасатели „ЦОД“, волонтеры, егеря, спасатели УФСБ. Поиск пока не дал результатов, спасатели продвинулись почти на 3,5 км к месту предполагаемой пропажи вертолета. Дорога крайне сложная, получается продвигаться только пешком, передвижение техники там невозможно», — рассказал министр.
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