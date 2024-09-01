Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны

10:13 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

С тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) в связи с понижением уровня сложности отозваны вертолеты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

«Вертолеты отозваны в связи с понижением уровня сложности пожара», – отметил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что уровень сложности пожара на МНПЗ был понижен с пятого до второго.