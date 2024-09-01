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НОВОСТИ

На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС

10:48 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавший накануне на Камчатке вертолет Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — сказали в пресс-службе.

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