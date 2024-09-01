На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами, по предварительным данным, врезался в сопку и разбился

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Ми-8 с туристами и тремя членами экипажа на борту разбился на Камчатке, врезавшись в сопку. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«По предварительным данным, причина — ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — сказал собеседник агентства.



Дополнительное воздушное судно МЧС вылетит к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Сейчас готовится к вылету дополнительный борт МЧС, продолжается наземная операция. Делается все возможное для скорейшей доставки специалистов на место для выяснения всех деталей», — отметил Солодов.

Ранее в МЧС сообщили, что пропавший Ми-8 разбился, спасатели обнаружили с воздуха его обломки. Они находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.