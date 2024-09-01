Азербайджан предлагает прекратить работу пограничной миссии ЕС, находящейся со стороны Армении

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан не видит необходимости в том, чтобы гражданская миссия Евросоюза в Армении, на границе с Азербайджаном, продолжала деятельность. Об этом заявил журналистам помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

«Учитывая, что процесс [делимитации границы] между двумя государствами идет в условиях мира, взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», — приводит слова Гаджиева государственное информационное агентство АзерТАдж.