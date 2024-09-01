В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выживших в результате крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал собеседник агентства.