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НОВОСТИ

В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет

11:35 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выживших в результате крушения вертолета Ми-8 в Камчатском крае нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал собеседник агентства.

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