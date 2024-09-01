Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов

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Более 1000 съемок в парках, на улицах и других городских площадках Москвы были согласованы с начала 2024 года благодаря кинокомиссии «Москино». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, максимальное количество заявок поступило с января по август от создателей сериалов. Затем по количеству шли заявки от создателей фильмов, потом короткометражек, курсовых и дипломных работ студентов профильных учебных заведений.

«Самыми популярными локациями стали Парк Горького, «Сокольники» и Измайловский парк», — сообщила Сергунина, подчеркнув, что спросом у кинопроизводителей пользовались Театральная и Триумфальная площади, усадьбы Кусково и Остафьево, Екатерининский дворец, Живописный мост, «Зарядье» и зона отдыха «Серебряный бор». Съемки проводились и в кинопарке «Москино» - там наиболее популярными натурными декорациями были городские улицы, вокзал и деревня.



В Москве в последние годы большое внимание уделяют развитию кино, упрощая для производителей возможности для съемок. Кинокомиссия обеспечивает получение необходимых разрешений быстрее и проще, чем прежде. Все заявки принимают посредством киноплатформы «Москино», которая позволяет не только с подобрать площадки, но и арендовать реквизит, костюмы, а также решить другие организационные вопросы. Производителям фильмов и видеоконтента нужно зарегистрироваться на платформе, выбрать услугу и заполнить анкету. Документ о согласовании приходит в личный кабинет.

В частности, для согласования съемки короткометражных лент в рамках конкурса «От идеи до премьеры» потребовалось всего несколько дней. Сценарии и полный список площадок утвердили в конце июля, а уже 6 августа на улице Руставели, в Огородном проезде и других местах началась работа над проектом.

Сервис могут использовать и иностранные компании, создавшие российское юридическое лицо или заключившие договор с местным производителем. Например, представители одного из индийских киноконцернов в 2023 году посещали места для съемок в Москве, а в апреле нынешнего года запустили работу над фильмом. Его события происходият на Патриаршем мосту, Театральной и Манежной площадях, в Казарменном и Подсосенском переулках, на Никольской улице.