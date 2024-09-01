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На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются

12:15 01.09.2024 Источник: Интерфакс

Спасатели прибыли к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, найдены уже 17 тел погибших, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"На Камчатке спасатели МЧС РФ доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне, 31 августа. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.

Отмечается, что на месте крушения вертолета находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

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