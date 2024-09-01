На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются
12:15 01.09.2024 Источник: Интерфакс
Спасатели прибыли к месту крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, найдены уже 17 тел погибших, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.
"На Камчатке спасатели МЧС РФ доставлены к месту крушения вертолета Ми-8, который пропал с радаров накануне, 31 августа. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна могли находиться 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.
Отмечается, что на месте крушения вертолета находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
НОВОСТИ
- 11:43 01.09.2024
- Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов
- 11:35 01.09.2024
- В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет
- 11:30 01.09.2024
- Азербайджан предлагает прекратить работу пограничной миссии ЕС, находящейся со стороны Армении
- 11:10 01.09.2024
- На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами, по предварительным данным, врезался в сопку и разбился
- 10:48 01.09.2024
- На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
- 10:13 01.09.2024
- Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
- 10:08 01.09.2024
- На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
- 09:45 01.09.2024
- Московские аэропорты вошли в штатный режим работы после ограничений для обеспечения безопасности
- 09:20 01.09.2024
- На столичном НПЗ в Капотне возник пожар, которому присвоен максимальный номер сложности
- 09:10 01.09.2024
- Три БПЛА предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать