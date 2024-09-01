Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС
14:40 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 80 тыс. человек, вынужденно покинувшие свои дома в курском приграничье, получили финансовую помощь. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше 1 млрд 194 млн рублей», — сказали в министерстве.
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