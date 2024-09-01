Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80 тыс. человек, вынужденно покинувшие свои дома в курском приграничье, получили финансовую помощь. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Всего финансовую помощь получили уже около 80 тысяч человек на сумму свыше 1 млрд 194 млн рублей», — сказали в министерстве.