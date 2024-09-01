Поисковая операция на месте рушения вертолета на Камчатке приостановлена до понедельника

13:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке приостановлена до утра понедельника. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом», — сказали в МЧС.

Пешие группировки, задействованные в поисковой операции, возвращаются в пункты постоянной дислокации.