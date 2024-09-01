0
0
13
НОВОСТИ

Поисковая операция на месте рушения вертолета на Камчатке приостановлена до понедельника

13:40 01.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке приостановлена до утра понедельника. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом», — сказали в МЧС.

Пешие группировки, задействованные в поисковой операции, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 01.09.2024
Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС
0
145
12:15 01.09.2024
На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются
0
326
11:43 01.09.2024
Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов
0
286
11:35 01.09.2024
В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет
0
304
11:30 01.09.2024
Азербайджан предлагает прекратить работу пограничной миссии ЕС, находящейся со стороны Армении
0
385
11:10 01.09.2024
На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами, по предварительным данным, врезался в сопку и разбился
0
354
10:48 01.09.2024
На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
0
345
10:13 01.09.2024
Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
0
450
10:08 01.09.2024
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
0
373
09:45 01.09.2024
Московские аэропорты вошли в штатный режим работы после ограничений для обеспечения безопасности
0
452

Возврат к списку