С утра понедельника будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за забастовки

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Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт с 08:00 2 сентября по местному времени на фоне всеобщей забастовки в Израиле. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ. По его информации, аэропорт будет закрыт для взлетов и посадок.

Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Лев объявил о проведении в понедельник, 2 сентября, однодневной всеобщей забастовки с требованием к властям страны добиться немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.