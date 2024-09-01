0
0
150
НОВОСТИ

С утра понедельника будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за забастовки

17:25 01.09.2024

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт с 08:00 2 сентября по местному времени на фоне всеобщей забастовки в Израиле. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ. По его информации, аэропорт будет закрыт для взлетов и посадок.

Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Лев объявил о проведении в понедельник, 2 сентября, однодневной всеобщей забастовки с требованием к властям страны добиться немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:40 01.09.2024
Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС
0
334
13:40 01.09.2024
Поисковая операция на месте рушения вертолета на Камчатке приостановлена до понедельника
0
336
12:15 01.09.2024
На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются
0
465
11:43 01.09.2024
Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов
0
410
11:35 01.09.2024
В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет
0
432
11:30 01.09.2024
Азербайджан предлагает прекратить работу пограничной миссии ЕС, находящейся со стороны Армении
0
544
11:10 01.09.2024
На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами, по предварительным данным, врезался в сопку и разбился
0
469
10:48 01.09.2024
На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
0
456
10:13 01.09.2024
Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
0
574
10:08 01.09.2024
На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
0
471

Возврат к списку