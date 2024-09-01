С утра понедельника будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за забастовки
17:25 01.09.2024
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт с 08:00 2 сентября по местному времени на фоне всеобщей забастовки в Израиле. Об этом сообщил 12-й канал израильского ТВ. По его информации, аэропорт будет закрыт для взлетов и посадок.
Глава израильской конфедерации профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Лев объявил о проведении в понедельник, 2 сентября, однодневной всеобщей забастовки с требованием к властям страны добиться немедленного освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.
НОВОСТИ
- 14:40 01.09.2024
- Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС
- 13:40 01.09.2024
- Поисковая операция на месте рушения вертолета на Камчатке приостановлена до понедельника
- 12:15 01.09.2024
- На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются
- 11:43 01.09.2024
- Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов
- 11:35 01.09.2024
- В оперслужбах полагают, что выживших в крушении вертолета Ми-8Т на Камчатке нет
- 11:30 01.09.2024
- Азербайджан предлагает прекратить работу пограничной миссии ЕС, находящейся со стороны Армении
- 11:10 01.09.2024
- На Камчатке вертолет Ми-8 с туристами, по предварительным данным, врезался в сопку и разбился
- 10:48 01.09.2024
- На Камчатке обнаружены обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего 31 августа - МЧС
- 10:13 01.09.2024
- Пожару на столичном НПЗ понижен уровень сложности, вертолеты для тушения отозваны
- 10:08 01.09.2024
- На Камчатке продолжаются поиски пропавшего вертолета Ми-8Т, его пассажиров и экипажа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать