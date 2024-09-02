За ночь средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа. Один БПЛА сбит над территорией Белгородской области и один — над акваторией Черного моря», — сказали там.