Запад развернул откровенную травлю российских журналистов — Путин
09:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Практически все западные страны развернули откровенную травлю российских журналистов, чтобы спрятаться от правдивой информации и неудобных фактов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Улан-Батор.
Он подчеркнул, что единственное, что делают российские СМИ в этих странах — аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы этики и местное законодательство.
«И для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык „кремлевских пропагандистов“, — сказал глава государства.
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