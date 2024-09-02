Найдены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела всех погибших в авиакатастрофе с Ми-8 на Камчатке найдены. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Через полчаса вертолет МЧС России заберет спасателей с места крушения Ми-8 АК „Витязь-аэро“. Обнаружены и переданы органам СМЭ тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», — написал министр.