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НОВОСТИ

Ракета ВСУ разрушила здание детского сада в Белгороде

09:32 02.09.2024 Источник: Lenta.ru

В результате попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детскому саду «Львенок» в Белгороде здание оказалось почти полностью разрушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — сообщил губернатор.  "Лента.Ру"

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