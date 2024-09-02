Ракета ВСУ разрушила здание детского сада в Белгороде

09:32 Источник: Lenta.ru

В результате попадания ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детскому саду «Львенок» в Белгороде здание оказалось почти полностью разрушено. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Это уже третье учреждение образования — два детских сада и одна школа, где или прямые прилеты, или взрывы в непосредственной близости и большое количество повреждений», — сообщил губернатор. "Лента.Ру"