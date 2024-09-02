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Передача Украине оружия сделала США уязвимыми — Трамп

10:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Соединенными Штатами вооружений странам по всему миру, в частности Украине, делает США уязвимыми. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Мы отдаем их [боеприпасы] всему миру, в частности Украине, передаем им оборудование на много миллионов долларов, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Я восполнил наши запасы, мне говорили, что у нас их с избытком, у нас были ракеты. Сейчас у нас боеприпасов нет. Представьте себя на месте председателя [КНР] Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы».

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