Передача Украине оружия сделала США уязвимыми — Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача Соединенными Штатами вооружений странам по всему миру, в частности Украине, делает США уязвимыми. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Мы отдаем их [боеприпасы] всему миру, в частности Украине, передаем им оборудование на много миллионов долларов, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Я восполнил наши запасы, мне говорили, что у нас их с избытком, у нас были ракеты. Сейчас у нас боеприпасов нет. Представьте себя на месте председателя [КНР] Си Цзиньпина, которому говорят, что у Америки нет боеприпасов. Мы настолько уязвимы».