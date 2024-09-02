Цена газа в Европе за лето выросла на 16%, до $449 за 1 тыс. куб. м

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе по итогам лета выросла на 16%, до около $449 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами роста стали ситуация с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область, жаркая погода и перенаправление поставок СПГ в Азию.

Если 31 мая фьючерсы на газ торговались около $388 за 1 тыс. куб. м, то 30 августа торги закрылись на уровне $449 — на 16% выше по сравнению с концом весны.

В мае средняя цена газа в Европе составляла порядка $357 за 1 тыс. куб. м, но затем происходил ее постепенный рост: в июне — до $384 (на 5% выше год к году), в июле — до $366 (+9%), в августе — до $437 (+10%).