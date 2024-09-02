Цена газа в Европе за лето выросла на 16%, до $449 за 1 тыс. куб. м
10:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе по итогам лета выросла на 16%, до около $449 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС. Основными факторами роста стали ситуация с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область, жаркая погода и перенаправление поставок СПГ в Азию.
Если 31 мая фьючерсы на газ торговались около $388 за 1 тыс. куб. м, то 30 августа торги закрылись на уровне $449 — на 16% выше по сравнению с концом весны.
В мае средняя цена газа в Европе составляла порядка $357 за 1 тыс. куб. м, но затем происходил ее постепенный рост: в июне — до $384 (на 5% выше год к году), в июле — до $366 (+9%), в августе — до $437 (+10%).
НОВОСТИ
- 11:32 02.09.2024
- Около 10 тыс. жителей Тувы принимают участие в СВО — Путин
- 11:20 02.09.2024
- Глава МИД Польши высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности — FT
- 11:18 02.09.2024
- На Восточном экономическом форуме Сбер представит сервисы для человека, бизнеса и государства
- 11:05 02.09.2024
- Региональные выборы в ФРГ стали тяжелым ударом для Шольца — Bloomberg
- 11:00 02.09.2024
- Байден намерен вскоре представить новое предложение по урегулированию в Газе — Axios
- 10:32 02.09.2024
- Решения советских лидеров негативно повлияли на ситуацию на Украине - Путин
- 10:30 02.09.2024
- Сбер полностью перевел выпуск и обслуживание банковских карт на собственный процессинг
- 10:05 02.09.2024
- Сумма выдач ипотек в июле упала почти в 3 раза по сравнению с июнем — исследование
- 10:00 02.09.2024
- Передача Украине оружия сделала США уязвимыми — Трамп
- 09:32 02.09.2024
- Ракета ВСУ разрушила здание детского сада в Белгороде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать