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Байден намерен вскоре представить новое предложение по урегулированию в Газе — Axios

11:00 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить окончательный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на представителя американской администрации.

По его данным, соответствующую информацию озвучил в воскресенье во время онлайн-встречи с семьями американских граждан, удерживаемых в заложниках радикальным палестинским движением ХАМАС, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Усилия на этом направлении Байден планирует в понедельник обсудить со своей командой по нацбезопасности, отмечает Axios. Предполагается, что у Израиля и ХАМАС будет неделя на то, чтобы дать ответ на новое предложение Байдена.

Как информирует портал, Салливан, а также координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк сообщили членам семей заложников ХАМАС, что «не знают, будет ли заключена сделка». При этом они подчеркнули, что шансы на это сохраняются и выступили с оценкой, согласно которой договоренность может быть достигнута в ближайшие две недели.

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