Региональные выборы в ФРГ стали тяжелым ударом для Шольца — Bloomberg
11:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты выборов в ландтаг (земельный парламент) в федеральных землях Тюрингия и Саксония на востоке Германии нанесли тяжелый удар по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. Такое мнение выразило в воскресенье агентство Bloomberg.
Как указывает агентство, «результаты [выборов] стали еще одним тяжелым ударом для Шольца и его крайне непопулярного правительства и подчеркнули риск, с которым оно столкнется на общенациональных выборах, которые пройдут через год».
Bloomberg отмечает, что на фоне стагнации экономики Германии и обеспокоенности населения миграционным вопросом рейтинги правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП) «упали до рекордно низких значений». Помимо этого промышленный сектор продолжает сталкиваться с проблемами, а «недостаток инвестиций в базовую инфраструктуру в последние десятилетия оставил наследие, которое невозможно игнорировать».
По словам агентства, удар по позициям правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии «может привести к призывам о проведении досрочных выборов», а также «разжечь дискуссию о том, является ли Шольц тем человеком, который должен стоять во главе социал-демократов на выборах в сентябре следующего года».
По данным экзитпола, обнародованным телеканалом ARD после закрытия избирательных участков, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) лидирует на выборах в ландтаг в Тюрингии, набирая 30,5% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5% голосов. Третью строку занимает партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) с 16%. В ландтаге Тюрингии выступающие против поставок оружия Киеву АдГ и BSW занимают больше мест (45), чем Левая партия, ХДС и СДПГ (43). На земельных выборах в Саксонии АдГ (30%) занимает второе место после ХДС (31,5%), партия Вагенкнехт — на третьем месте (12%).
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