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Глава МИД Польши высказался за удары по ракетам над Украиной в интересах безопасности — FT

11:20 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, могут сбивать ракеты над Украиной, направляющиеся, предположительно, в сторону их границ. Такое мнение высказал глава польского МИД в интервью газете Financial Times (FT).

По словам Сикорского, Варшава обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть Североатлантический альянс в конфликт. «Членство в НАТО не перевешивает ответственность каждой страны по защите собственного воздушного пространства — это конституционная обязанность» каждого государства, отметил министр.

«Лично я придерживаюсь мнения, что когда вражеские ракеты приближаются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [нанести по ним удар] <…>», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства Польши.

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