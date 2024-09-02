Ежегодный фестиваль технических видов спорта пройдет в Москве в День города

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В Москве, 7 и 8 сентября, как обычно в День города, состоится ежегодный фестиваль технических видов спорта. Он будет проводиться в Центре технических видов спорта при поддержке Департамента спорта столицы и Российской автомобильной федерации уже в шестой раз.

Вход на фестиваль будет свободным, однако для участия в некоторых событиях необходима предварительная регистрация. Подробное расписание активностей и правила участия можно найти на сайте tech-fest.sport.mos.ru.

Горожанам предложат поучаствовать в дрифт-турнире «Гонка за Москву» с призовым фондом в миллион рублей, попытаться обогнать пилота Формулы-1 Сергея Сироткина в картинг-заезде, принять участие в турнире по сим-дрифту CarX Drift Racing Online. Также можно будет поучаствовать в розыгрыше мест на гоночное такси на боевом MitJet L2, который участвует в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в классе «СпортпрототипCN». Детям от 6 лет предложат попробовать картинг-слалом – юные гонщики смогут продемонстрировать мастерство управления картом, маневрируя между конусами.

Также в ходе фестиваля будет проведен финал московского региона Академии СМП 4Т, победители и призеры которого отправятся на Гранд-финал в Сочи. Там они будут бороться с представителями других регионов за главный приз сезона - шасси BR Engineering и поддержку участия в официальных соревнованиях по картингу 2025 года.

Напомним, Академия СМП - проект пилота Формулы-1 Сергея Сироткина, позволяющий юным картингистам перейти из любительского картинга в профессиональный, попробовав свои силы в учебно-тренировочных заездах на технике, максимально приближенной к спортивной. Наиболее талантливые юные пилоты могут получить шанс попасть в Академию РАФ при поддержке SMP KARTING.

Еще одним зрелищным эпизодом фестиваля будет дрифт спортивного грузовика новейшей серии КАМАЗ К5. Кроме того, во время фестиваля пройдут соревнования на Кубок Москвы по BMX.