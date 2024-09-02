Газ для Молдавии из ЕС подорожает на 72 евро
12:32 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость газа, который закупается на рынке Евросоюза и потребляется Молдавией, повысится в сентябре с 347 до 419 евро за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил глава распределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«В соответствии с договорными условиями приобретения природного газа между АО „Молдовагаз“ и АО „Энергоком“ в сентябре 2024 года закупочная цена составит 39,4 евро за МВт-ч, что эквивалентно 419,25 евро за 1 тыс. куб. м (без НДС)», — написал Чебан в своем телеграм-канале.
В 2022 году «Газпром», который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил на 30% суточный объем его подачи. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность на российский газовый холдинг. В этой ситуации правобережная часть Молдавии полностью перешла на закупки топлива у европейских поставщиков через госкомпанию «Энергоком».
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